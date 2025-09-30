Газета
Главная / Бизнес /

Правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца года

Также запрещен вывоз за рубеж дизельного топлива
Ведомости

Правительство России продлило временный запрет на экспорт бензина. Теперь он будет действовать до 31 декабря 2025 г. Ограничение касается всех экспортеров.

Также введен запрет на вывоз за рубеж дизельного топлива, судового топлива и других газойлей. Эти меры вступают в силу со дня после официальной публикации и действуют до конца года.

Исключение сделано для прямых поставок, которые осуществляют непосредственные производители топлива. На них запрет не распространяется.

Как отмечает правительство, эти меры помогут стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке и обеспечить достаточные объемы топлива внутри страны.

