Новак рассказал о небольшом дефиците нефтепродуктов в России
В правительстве России фиксируют небольшой дефицит предложения на рынке топлива при продаже в розницу. Эта разница покрывается за счет накопленных остатков, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
«Безусловно, в штабном режиме Министерство энергетики совместно с <...> нефтяными компаниями работают по увеличению и объемов производства, и обеспечению внутреннего рынка. То есть на сегодняшний день действительно есть небольшой дефицит нефтепродуктов», – сказал он (цитата по ТАСС).
Вице-премьер отметил, что такой дисбаланс входит в норму «и по сентябрю, и по октябрю».
По словам зампредседателя правительства, в России также в ближайшее время продлят полный запрет экспорта бензина для всех участников рынка. Отдельно в кабмине планируют ввести ограничение на вывоз дизельного топлива для непроизводителей. Новак подчеркнул, что эти меры позволят усиленно обеспечить внутренний рынок нефтепродуктами, которые сейчас уходят на экспорт.