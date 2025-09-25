Новак рассказал о небольшом дефиците нефтепродуктов в России

По словам зампредседателя правительства, в России также в ближайшее время продлят полный запрет экспорта бензина для всех участников рынка. Отдельно в кабмине планируют ввести ограничение на вывоз дизельного топлива для непроизводителей. Новак подчеркнул, что эти меры позволят усиленно обеспечить внутренний рынок нефтепродуктами, которые сейчас уходят на экспорт.