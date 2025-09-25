Газета
Новак: запрет на экспорт бензина будет продлен до конца года

Правительство России до конца года продлит полный запрет экспорта бензина для всех участников рынка. Кроме того, будет введен запрет для непроизводителей дизельного топлива, сообщил зампредседателя кабмина Александр Новак.

«Есть решение. Мы продлим в ближайшее время запрет на экспорт бензина до конца года, а также будет введен запрет на экспорт дизельного топлива для непроизводителей также до конца года», – сказал он (цитата по ТАСС).

По его словам, новые меры смогут увеличить обеспеченность рынка нефтепродуктами, которые сейчас уходят на экспорт.

23 сентября «Интерфакс» писал со ссылкой на источники о таких обсуждениях в кабмине. При этом несколько собеседников агентства из нефтяных компаний сомневались в необходимости запрета на экспорт дизельного топлива. По их мнению, его на рынке еще достаточно.

В предыдущий раз полный запрет (для всех экспортеров) на вывоз автомобильного бензина был продлен в августе до конца сентября. В октябре ограничения сохранятся для непроизводителей. По данным правительства, это позволит поддерживать стабильную ситуацию на внутреннем топливном рынке.

