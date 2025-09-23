Газета
Главная / Бизнес /

Правительство обсуждает продление запрета на экспорт бензина для производителей

Ведомости

Правительство России обсуждает продление запрета на экспорт бензина для производителей на октябрь и возможность введения запрета на экспорт дизельного топлива. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Один из собеседников издания сообщил о продлении запрета на экспорт бензина для производителей с высокой долей вероятности. Несколько источников в нефтяных компаниях выразили мнение, что необходимости в запрете экспорта дизельного топлива нет, так как его на рынке еще достаточно.

27 августа кабмин продлил временный запрет на экспорт автомобильного бензина до конца сентября. В сентябре он распространяется на всех экспортеров. С 1 октября по 31 октября ограничения сохранятся для непроизводителей. Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

4 сентября заместитель главы Федеральной антимонопольной службы России Виталий Королев заявил, что ведомство предложило ряд мер по увеличению переработки нефти в нескольких регионах России и наращиванию поставок на региональные нефтебазы. Служба ожидает стабилизации цен на АЗС после насыщения рынка предложением.

