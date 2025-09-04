ФАС ожидает стабилизации цен на АЗС после насыщения рынка топливом
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила несколько мер по увеличению переработки нефти в ряде российских регионов и наращиванию поставок на региональные нефтебазы. Об этом заявил заместитель главы службы Виталий Королев в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
По его словам, ведомство ожидает стабилизации цен на АЗС после насыщения рынка предложением.
«Мы ожидаем, соответственно, вывода из ремонтов соответствующих заводов. Также большая работа проводится вертикальными компаниями по наращиванию переработки и выводу заводов на полную мощность», – уточнил Королев (цитата по ТАСС).
27 августа правительство России продлило временный запрет на экспорт автомобильного бензина. В сентябре он затронет всех экспортеров. С 1 октября по 31 октября ограничения сохранятся для непроизводителей.
4 сентября министр энергетики Сергей Цивилев сообщил, что Минэнерго совместно с нефтяными компаниями изменило график плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, чтобы увеличить объемы поставок бензина внутри РФ. Он рассказал, что задействованы дополнительные перерабатывающие мощности и согласована корректировка ремонтов заводов так, чтобы они не совпадали с периодом пикового спроса. В «ручном режиме» также организована работа с РЖД для ускоренной доставки топлива в регионы с максимальным спросом.