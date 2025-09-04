ФАС ожидает стабилизации цен на АЗС после насыщения рынка топливом

4 сентября министр энергетики Сергей Цивилев сообщил, что Минэнерго совместно с нефтяными компаниями изменило график плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, чтобы увеличить объемы поставок бензина внутри РФ. Он рассказал, что задействованы дополнительные перерабатывающие мощности и согласована корректировка ремонтов заводов так, чтобы они не совпадали с периодом пикового спроса. В «ручном режиме» также организована работа с РЖД для ускоренной доставки топлива в регионы с максимальным спросом.