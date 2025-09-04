Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

ФАС ожидает стабилизации цен на АЗС после насыщения рынка топливом

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила несколько мер по увеличению переработки нефти в ряде российских регионов и наращиванию поставок на региональные нефтебазы. Об этом заявил заместитель главы службы Виталий Королев в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, ведомство ожидает стабилизации цен на АЗС после насыщения рынка предложением.

«Мы ожидаем, соответственно, вывода из ремонтов соответствующих заводов. Также большая работа проводится вертикальными компаниями по наращиванию переработки и выводу заводов на полную мощность», – уточнил Королев (цитата по ТАСС).

27 августа правительство России продлило временный запрет на экспорт автомобильного бензина. В сентябре он затронет всех экспортеров. С 1 октября по 31 октября ограничения сохранятся для непроизводителей.

4 сентября министр энергетики Сергей Цивилев сообщил, что Минэнерго совместно с нефтяными компаниями изменило график плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, чтобы увеличить объемы поставок бензина внутри РФ. Он рассказал, что задействованы дополнительные перерабатывающие мощности и согласована корректировка ремонтов заводов так, чтобы они не совпадали с периодом пикового спроса. В «ручном режиме» также организована работа с РЖД для ускоренной доставки топлива в регионы с максимальным спросом.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь