Минэнерго скорректировало график ремонтов НПЗ для увеличения поставок бензина

По его словам, были задействованы дополнительные перерабатывающие мощности, а также согласована корректировка ремонтов НПЗ так, чтобы они не совпадали с периодом пикового спроса. Кроме того, в «ручном режиме» организована работа с РЖД для ускоренной доставки топлива в регионы с максимальным спросом.