Минэнерго скорректировало график ремонтов НПЗ для увеличения поставок бензина
Минэнерго РФ совместно с нефтяными компаниями изменило график плановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), чтобы нарастить объемы поставок бензина внутри страны. Об этом сообщил министр энергетики Сергей Цивилев на площадках Восточного экономического форума (ВЭФ).
По его словам, были задействованы дополнительные перерабатывающие мощности, а также согласована корректировка ремонтов НПЗ так, чтобы они не совпадали с периодом пикового спроса. Кроме того, в «ручном режиме» организована работа с РЖД для ускоренной доставки топлива в регионы с максимальным спросом.
Министр отметил, что в качестве меры стабилизации приостановлен экспорт бензина как для производителей, так и для непроизводителей. Он выразил уверенность, что предпринятых шагов будет достаточно для сдерживания роста цен в сентябре как в оптовом, так и в розничном сегменте.
«Важно, чтобы на рынке не возникало излишнего ажиотажа. Когда люди начинают нервничать, появляются спекулянты, желающие на этом заработать. Это не имеет отношения к реальной ситуации с поставками», – подчеркнул Цивилев.
27 августа правительство РФ продлило временный запрет на экспорт автомобильного бензина. В сентябре он будет распространяться на всех экспортеров. С 1 октября по 31 октября ограничения сохранятся для непроизводителей.