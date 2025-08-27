Правительство продлило полный запрет на экспорт бензина до конца сентября

Решение было принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ, поясняло правительство. Оно действует с 1 марта 2024 г., при этом с 20 мая до конца июля 2024 г. приостанавливался. Ограничение не касается гуманитарных поставок и отправлений в рамках межправительственных соглашений. В конце ноября 2024 г. было сделано послабление: запрет перестал распространяться на поставки производителей нефтепродуктов, мощность предприятий которых превышает 1 млн т в год.