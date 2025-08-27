Правительство продлило полный запрет на экспорт бензина до конца сентября

Правительство продлило полный запрет на экспорт бензина до конца сентябряДля трейдеров он будет действовать до 31 октября
Правительство РФ продлило временный запрет на экспорт автомобильного бензина, сообщила пресс-служба. В сентябре он будет распространяться на всех экспортеров. С 1 октября по 31 октября ограничения сохранятся для непроизводителей.
«Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке», – отметили в правительстве.
О решении продлить запрет сообщили 25 августа по итогам заседания штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, которое провел вице-премьер Александр Новак.
Правительство ввело запрет на экспорт в феврале. Он действовал с 1 марта по 31 августа.
Решение было принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ, поясняло правительство. Оно действует с 1 марта 2024 г., при этом с 20 мая до конца июля 2024 г. приостанавливался. Ограничение не касается гуманитарных поставок и отправлений в рамках межправительственных соглашений. В конце ноября 2024 г. было сделано послабление: запрет перестал распространяться на поставки производителей нефтепродуктов, мощность предприятий которых превышает 1 млн т в год.