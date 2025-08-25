Газета
Главная / Бизнес /

Правительство продлило запрет на экспорт бензина для всех участников рынка

Ведомости

Правительство приняло решение продлить действующий запрет на экспорт бензина для всех участников рынка. Об этом сообщается по итогам заседания штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, которое провел вице-премьер Александр Новак.

В заседании приняли участие представители Минэнерго, ФАС, Минсельхоза, Минтранса, Петербургской биржи, нефтяных компаний, а также депутаты Госдумы. Стороны обсудили текущую ситуацию на рынке в период повышенного летнего спроса, баланс поставок топлива и цены в отдельных регионах, соблюдение антимонопольного законодательства и обеспечение аграриев топливом во время уборочной кампании.

По данным Минэнерго, за последние два торговых дня на Петербургской бирже отмечено снижение цен на бензин и дизельное топливо благодаря своевременной отгрузке и увеличению объемов продаж. Поставки сельхозпроизводителям на пике уборочной кампании осуществляются в штатном режиме, добавили в министерстве.

Ранее «Ведомости» писали, что полный запрет на вывоз бензина из России продолжит действовать в сентябре, на октябрь ограничение будет продлено для непроизводителей нефтепродуктов.

