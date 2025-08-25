Правительство продлило запрет на экспорт бензина для всех участников рынка

По данным Минэнерго, за последние два торговых дня на Петербургской бирже отмечено снижение цен на бензин и дизельное топливо благодаря своевременной отгрузке и увеличению объемов продаж. Поставки сельхозпроизводителям на пике уборочной кампании осуществляются в штатном режиме, добавили в министерстве.



Ранее «Ведомости» писали, что полный запрет на вывоз бензина из России продолжит действовать в сентябре, на октябрь ограничение будет продлено для непроизводителей нефтепродуктов.