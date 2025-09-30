ФАС проверит АЗС из-за роста цен

26 сентября вице-премьер Александр Новак сообщал, что правительство продлит до конца 2025 г. запрет на экспорт бензина для всех категорий экспортеров, включая производителей. Аналогичное ограничение по дизельному топливу будет действовать для компаний, которые не производят его самостоятельно. По словам Новака, такие меры позволят дополнительно насытить внутренний рынок нефтепродуктами.