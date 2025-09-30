ФАС проверит АЗС из-за роста цен
Федеральная антимонопольная служба проверит сети АЗС на фоне подорожания нефтепродуктов, сообщили в ведомстве.
«Территориальные органы службы осуществляют контроль соблюдения антимонопольного законодательства на топливном рынке, в том числе путем запросов у сетей АЗС данных о ценообразовании и обеспеченности топливом», – пояснили в ФАС (цитата по «РИА Новости»).
После анализа полученной информации ведомство определит, есть ли признаки нарушений антимонопольного законодательства.
26 сентября вице-премьер Александр Новак сообщал, что правительство продлит до конца 2025 г. запрет на экспорт бензина для всех категорий экспортеров, включая производителей. Аналогичное ограничение по дизельному топливу будет действовать для компаний, которые не производят его самостоятельно. По словам Новака, такие меры позволят дополнительно насытить внутренний рынок нефтепродуктами.