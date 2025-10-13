Минфин: дефицит бюджета РФ в 2026 году в 1,6% ВВП будет на безопасном уровне

24 сентября правительство одобрило проект федерального бюджета на 2026 г. и плановый период 2027–2028 гг. Согласно документу, доходы бюджета в 2026 г. составят 40,3 трлн руб., из которых около 78% приходятся на ненефтегазовые поступления. Рост ВВП в 2026 г. прогнозируется на уровне 1,3%, а к 2028 г. он может увеличиться почти на 7% до 276 трлн руб.