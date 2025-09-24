Правительство одобрило проект бюджета на три года

В документе сказано, что объем доходных статей бюджета в 2026 г. будет равен 40,3 трлн руб. Из них почти 78% прогнозируются как ненефтегазовые поступления. Кроме того, бюджет предполагает рост ВВП на 1,3% в 2026 г. К 2028 г. он может увеличиться почти на 7%, составив около 276 трлн руб., по мнению правительства.