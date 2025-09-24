Правительство одобрило проект бюджета на три года
Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2026 г. и на плановый период 2027 и 2028 гг., сообщила пресс-служба кабмина.
В документе сказано, что объем доходных статей бюджета в 2026 г. будет равен 40,3 трлн руб. Из них почти 78% прогнозируются как ненефтегазовые поступления. Кроме того, бюджет предполагает рост ВВП на 1,3% в 2026 г. К 2028 г. он может увеличиться почти на 7%, составив около 276 трлн руб., по мнению правительства.
На социальную политику в бюджете выделены затраты в размере более 10 трлн руб. за три года. Как указали в кабмине, эти средства потратят на выплату детских пособий, материнского капитала, а также развитие программы улучшения жилищных условий семей с детьми и др. Кроме того, исполнители нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья» получат 900 млрд руб. и 94 млрд руб. соответственно.
Еще одной статьей расходов в бюджете стали ремонтные работы и строительство школ. Почти 110 млрд руб. будет выделено на постройку 150 новых школ к 2030 г. Капитальный ремонт обойдется госбюджету в 300 млрд руб.
Бюджетные средства будут направлены на оснащение ВС РФ вооружением, а также выплаты военнослужащим. Подразумеваются и меры поддержки для семей бойцов. За счет бюджета будут проводиться мероприятия по борьбе с беспилотниками. Будет усилен уровень безопасности транспортной инфраструктуры.
Более 75 млрд руб. будут использованы фондом развития промышленности для выдачи льготных кредитов. Дорожное хозяйство профинансируют на сумму 4,6 трлн рублей. Средства также помогут модернизировать коммунальную инфраструктуру и ликвидировать аварийное жилье, указали в кабмине.
В разработанных Минфином и одобренных правительством документах также указано, что стандартная ставка НДС будет повышена с 20 до 22%. При этом льготная ставка 10% сохраняется для всех социально значимых товаров. Отдельно будут введен налоги на игорный бизнес в размере 5% от принятых ставок и 25% от прибыли этих организаций. Порог дохода, с которого бизнесу необходимо начинать платить НДС, снижен с 60 млн до 10 млн руб.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 сентября отметил, что проект бюджета, внесенный правительством, сбалансирован. Это, по его словам, позволяет государству выполнять все социальные обязательства в полном объеме. При этом он заявил, что проблемы в экономике страны «безусловно есть», а сама экономика перестроилась под нужды военной операции на Украине.
18 сентября глава Минфина России Антон Силуанов сказал, что государственный бюджет должен становиться менее зависимым от нефтегазовых доходов. Он считает, что такая сбалансированность позволит сделать финансовую сферу в России более устойчивой, а она, в свою очередь, является союзником государства наряду с армией и флотом.