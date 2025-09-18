Газета
Главная / Финансы /

Силуанов назвал союзниками России армию, флот и устойчивые финансы

Силуанов: бюджет должен быть мускулистым
Ведомости

Союзниками России являются не только армия и флот, но и устойчивые финансы, заявил глава Минфина Антон Силуанов в ходе Московского финансового форума.

«Не будь финансового суверенитета, устойчивого бюджета, силовая составляющая, хоть и важная, но не единственная, которая определяет победы на всех фронтах», – подчеркнул он.

Министр пояснил, что для сохранения устойчивости финансов ведомство намерено сделать государственный бюджет менее зависимым от различных ограничений – ценовых и объемных. В частности, планируется уменьшить зависимость от нефтегазовых доходов. По мнению Силуанова, бюджет должен быть «мускулистым» и защищенным от внешних воздействий.

15 сентября президент РФ Владимир Путин рассказал, что правительство продолжает работать над проектом федерального бюджета на следующие три года. Он отметил, что накануне обсуждал этот вопрос с председателем кабмина Михаилом Мишустиным около двух часов. По его словам, сейчас рассматриваются такие элементы бюджета, как исполнение социальных обязательств, финансирование национальных проектов, обеспечение безопасности России.

