Силуанов назвал союзниками России армию, флот и устойчивые финансы

15 сентября президент РФ Владимир Путин рассказал, что правительство продолжает работать над проектом федерального бюджета на следующие три года. Он отметил, что накануне обсуждал этот вопрос с председателем кабмина Михаилом Мишустиным около двух часов. По его словам, сейчас рассматриваются такие элементы бюджета, как исполнение социальных обязательств, финансирование национальных проектов, обеспечение безопасности России.