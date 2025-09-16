Путин рассказал о процессе подготовки бюджета на следующие три года

По оценке Минэкономразвития, в июле ВВП вырос на 0,4% в годовом выражении, а за семь месяцев текущего года прирост ВВП составил 1,1%, напомнил Путин. «Вопрос: этого достаточно? Это то, чего мы хотели? У нас получается решать задачу, которую мы перед собой ставили? Или нужны какие-то другие меры и более высокие темпы?» – обратился президент к участникам совещания. Экономические власти должны «пройти по острому лезвию», чтобы не подорвать макроэкономическую политику и не переохладить экономику, сказал Путин. Он напомнил, что в 2024 г. власти говорили о необходимости принять меры для борьбы с инфляцией и укрепления макроэкономической стабильности. Тогда они соглашались с тем, что это неизбежно приведет к охлаждению экономики, «мягкой посадке», добавил глава государства.