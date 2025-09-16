Путин рассказал о процессе подготовки бюджета на следующие три года

Путин рассказал о процессе подготовки бюджета на следующие три годаДополнительным источником доходов может стать борьба с теневым сектором
Правительство продолжает работать над проектом федерального бюджета на следующие три года, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. В этой связи Кремль проводит с кабмином целую серию совещаний по контурам главного финансового документа страны, его основным приоритетам, отметил глава государства. Дискуссии проходят в том числе в ночное время, обратил внимание президент, добавив, что накануне обсуждал с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным подготовку бюджета около двух часов.
В числе вопросов – исполнение социальных обязательств, финансирование национальных проектов, обеспечение безопасности России. «Подготовка бюджета, как и его дальнейшее исполнение, – это общая, командная работа, которая объединяет усилия федерального правительства, министерств и ведомств, управленческих команд в субъектах Федерации и муниципалитетах», – подчеркнул Путин.
Параметры нового бюджета утвердит правительственная комиссия по бюджетным проектировкам в ближайшее время. До 1 октября законопроект рассмотрят в правительстве, а затем внесут в Госдуму, говорил 10 сентября Мишустин. Проект федерального бюджета на 2026 г. и плановый период 2027–2028 гг. может поступить в Госдуму уже 29 сентября, сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров на заседании комитета 15 сентября.
Особое внимание
В зоне особого внимания должно быть повышение качества отечественной экономики, борьба с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов, заявил президент. Это «не только поддерживает справедливую, здоровую конкурентную среду, создает прозрачные условия для развития бизнеса, предпринимательства, но и позволяет получить дополнительные доходы федерального бюджета», подчеркнул Путин, добавив, что на совещании планируется обсудить в том числе «подходы в этой части».
Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на расширенной коллегии ведомства в апреле 2025 г. сообщил о росте организованных и профессиональных схем уклонения от уплаты налогов в стране. В последние годы «уклонисты» часто прибегают к услугам «профессиональных площадок», а не технических однодневок, как раньше, отметил Егоров. «Это своего рода профессиональное преступное сообщество, оказывающее комплекс услуг. Это и бумажный НДС, и обналичивание в том числе бюджетных средств, полученных в рамках исполнения государственных контрактов», – говорил он.
Сейчас ведомства научились с высокой долей вероятности оцифровывать признаки, указывающие не только на отдельно взятую «техническую» компанию, но и на участников «площадок», подчеркивал глава ФНС. Борьба с такими структурами требует скоординированных усилий налоговых органов и силовых ведомств, отмечал Егоров.
С декабря прошлого года в России введена уголовная ответственность за услуги бумажного НДС. Организация деятельности по представлению заведомо подложных счетов-фактур, налоговых деклараций, расчетов от имени юрлиц, а также по их сбыту будет наказываться в том числе лишением свободы на срок до четырех лет, при наличии отягчающих обстоятельств – до семи.
Отдельное направление работы правительства по борьбе с теневым сектором касается неоформленных трудовых отношений. С 1 января Роструд начал публиковать реестр работодателей, которые замечены в уклонении от оформления трудового договора или подмене трудовых отношений гражданско-правовыми. В начале мая правительство также утвердило план по противодействию нелегальной занятости, который предполагает анализ численности и структуры неработающего населения. Власти также предлагают расширить полномочия профильных межведомственных комиссий, куда входят представители органов исполнительной власти субъекта, государственных внебюджетных фондов и профсоюзов. Сейчас они не могут проверять работодателей и привлекать их к ответственности.
Владельцы пунктов выдачи заказов маркетплейсов весной 2025 г. стали массово сталкиваться с требованиями налоговой представить документы из-за подозрений в уклонении от уплаты страховых взносов и НДФЛ, писали «Ведомости» в мае. ФНС также усилила контроль за трудоустройством самозанятых, которые работают с маркетплейсами, писали «Ведомости» в феврале 2024 г. Налоговые органы подозревают компании в подмене штатных сотрудников, что может приводить к уходу от уплаты трудовых налогов (НДФЛ и страховых взносов).
В конце 2024 г. Минтруд оценивал количество граждан, работающих без оформления трудовых отношений, в 6,5 млн человек. За 2022–2024 гг. удалось легализовать более 2,2 млн работников, в 2024 г. их число превысило 810 000, сообщал Роструд. В I квартале 2025 г. показатель достиг 150 000 человек. В первом полугодии 2025 г. в России выявили более 470 000 нелегально занятых работников, за аналогичный период предыдущего года их число составило 370 000 человек, сообщали «Известия» со ссылкой на пресс-службу Роструда.
Пройти по лезвию
Нужно координировать меры бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики, направлять их на стимулирование роста экономики, заявил Путин. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала неопределенность в связи с решениями по бюджету одним из проинфляционных факторов в ряду причин решения регулятора снизить ставку только на 1 п. п. до 17% на пресс-конференции по итогам заседания ЦБ по ставке 12 сентября. Двузначная ключевая ставка сохранится весь следующий год (12–13%), но уже к 2027 г. достигнет значений в диапазоне 7,5–8,5%, следует из прогноза Банка России.
По оценке Минэкономразвития, в июле ВВП вырос на 0,4% в годовом выражении, а за семь месяцев текущего года прирост ВВП составил 1,1%, напомнил Путин. «Вопрос: этого достаточно? Это то, чего мы хотели? У нас получается решать задачу, которую мы перед собой ставили? Или нужны какие-то другие меры и более высокие темпы?» – обратился президент к участникам совещания. Экономические власти должны «пройти по острому лезвию», чтобы не подорвать макроэкономическую политику и не переохладить экономику, сказал Путин. Он напомнил, что в 2024 г. власти говорили о необходимости принять меры для борьбы с инфляцией и укрепления макроэкономической стабильности. Тогда они соглашались с тем, что это неизбежно приведет к охлаждению экономики, «мягкой посадке», добавил глава государства.
По данным Росстата, рост ВВП во II квартале 2025 г. составил 1,1% в годовом выражении после роста на 1,4% в I квартале. Динамика за полугодие – 1,2%, при этом в первой половине 2024 г. ВВП увеличился по сравнению с аналогичным периодом на 4,6%. ЦБ прогнозирует замедление роста ВВП в базовом сценарии: в 2026 г. его значения будут находиться в диапазоне 0,5–1,5% после 1–2% по итогам текущего года, следует из проекта ежегодно выпускаемых ЦБ «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2026–2028 гг.». Согласно апрельскому прогнозу Минэкономразвития (осенью будет пересмотрен), по итогам текущего года рост ВВП составит 2,5%, в 2026 г. – 2,4%, а в 2027 г. – 2,8%.
По мнению Путина, Россия должна стремиться опережать динамику глобальной экономики, а не просто идти с ней наравне. Это возможно «за счет раскрытия собственного потенциала отраслей, регионов и территорий, развития связей с зарубежными партнерами, за счет широкого внедрения передовых технологий, освоения новых перспективных направлений современной экономики», отметил президент. От положения дел в экономике России зависит стабильность государственных финансов, выполнение намеченных проектов и программ, объяснил Путин.
Экономика государств «двадцатки» во II квартале 2025 г. увеличилась на 0,9% относительно предыдущих трех месяцев, говорится в предварительном отчете Организации экономического сотрудничества и развития от 15 сентября. Темпы подъема ВВП ускорились по сравнению с 0,7% в январе – марте.
Борьба с инфляцией
Меры по снижению инфляции в России дают результат, заявил Путин. Он отметил, что траектория снижения инфляции ниже прогнозов правительства и Банка России. Умеренная ценовая конъюнктура должна позитивно отражаться на деловой и инвестиционной активности в России, добавил Путин.
Банк России сообщил 15 сентября о снижении сезонно скорректированной инфляции в августе до 4,1% после 8,4% в июле (на фоне индексации тарифов), следует из информационно-аналитического комментария «Инфляция в России». Росстат в августе впервые с 2022 г. зафиксировал месячную дефляцию – она составила 0,4% по сравнению с июлем. В годовом выражении инфляция замедлилась до 8,14% после 8,79% в июле, следует из данных статистического ведомства. Годовая инфляция с июльского заседания Банка России снизилась с 9,2 до 8,2%. В базовом сценарии ЦБ ожидает, что таргет по инфляции в 4% будет достигнут уже в следующем году, тогда как по итогам 2025 г. показатель останется в диапазоне 6–7%.