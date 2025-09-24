«Бумажных медведей не бывает». Главное из ответа Пескова на заявление Трампа

«Бумажных медведей не бывает». Главное из ответа Пескова на заявление ТрампаПредставитель Кремля прокомментировал ход спецоперации и состояние экономики РФ
Утром 24 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире радио РБК оценил заявления американского лидера Дональда Трампа, сделанные накануне в Нью-Йорке после переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским. Президент США сменил свою позицию касательно российско-украинского конфликта, допустив, что Киев может вернуть потерянные территории военным путем при помощи Европы и НАТО.
Про тигров и медведей
Песков не считает, что Россия является «бумажным тигром». Трамп говорил об этом в рамках ситуации на линии фронта и состояния экономики России. «Россия ассоциируется с медведем, бумажных медведей не бывает», – сказал представитель Кремля.
Экономика страны перестроилась под нужды военной операции на Украине, сказал Песков. По его словам, все потребности фронта покрываются «с лихвой».
Проблемы «безусловно есть» и они отягчаются санкционным давлением, сказал представитель Кремля. Внесенный правительством бюджет является сбалансированным, а все социальные обязательства выполняются и будут выполняться в полном объеме, заверил он.
«Идет война»
«Слушайте, идет война», – сказал Песков, подразумевая не спецоперацию, а «войну вокруг нас». Он считает, что сейчас «самый острый этап войны» и она «достаточно судьбоносна». Представитель Кремля считает, что этот конфликт нужно выиграть «ради наших детей, ради наших внуков, ради их будущего».
Касательно спецоперации Песков заявил, что РФ продолжает боевые действия для обеспечения своих интересов и достижения целей, поставленных президентом Владимиром Путиным: «И делаем мы это и для настоящего нашей страны, и для будущего нашей страны, на многие поколения вперед».
Он подчеркнул, что в России сохраняется высокий добровольческий ресурс. Он позволяет комплектовать воинские соединения, добавил он.
Россия идет вперед в зоне спецоперации «очень аккуратно» для минимизации потерь. Комментируя слова Трампа о том, что Украина может отвоевать свои земли, Песков заявил, что российские войска находятся в состоянии уверенного продвижения вперед, а ВСУ несут большие потери.
Отношения России и США
Россия сможет донести свою оценку последних событий вокруг урегулирования конфликта на Украине до американской стороны, сказал Песков. По его словам, сейчас в арсенале Трампа «доминирует позиция, которую он услышал от Зеленского».
Отношения Путина и Трампа позволяют им обсуждать достаточно острые темы. Главы государств, по словам Пескова, обращаются друг к другу на «ты». Трамп продолжает демонстрировать политическую волю принимать участие в процессе урегулирования конфликта, Москва это приветствует, и Путин это лично очень высоко ценит.
Путин предложением по продлению на год ограничения наступательных вооружений «протягивает руку» США. При этом предложения будут актуальны, если Вашингтон на них согласится.
Он также отметил, что конечная цель Трампа – добиться, чтобы другие страны покупали американские нефть и газ.
О переговорах
Трамп не может не видеть открытость своего российского коллеги к урегулированию конфликта с Украиной. Песков подчеркнул, что Путин неоднократно предлагал решить проблемы первопричин конфликта на Украине.
И хотя глава государства сохраняет готовность встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, для этого необходима подготовка, чтобы не допустить «пиар-акции, обреченной на провал».