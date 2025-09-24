«Бумажных медведей не бывает». Главное из ответа Пескова на заявление Трампа

«Слушайте, идет война», – сказал Песков, подразумевая не спецоперацию, а «войну вокруг нас». Он считает, что сейчас «самый острый этап войны» и она «достаточно судьбоносна». Представитель Кремля считает, что этот конфликт нужно выиграть «ради наших детей, ради наших внуков, ради их будущего».