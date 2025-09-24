Песков: экономика РФ перестроилась под нужды спецоперации

27 августа министр финансов Антон Силуанов сообщал, что темпы экономического роста в России, по оценке Минэка, составят не менее 1,5% в 2025 г. Он отметил достаточно жесткие условия проведения денежно-кредитной политики в текущем году. Силуанов добавил, что в 2026 г. это даст дополнительный импульс социально-экономическому развитию.