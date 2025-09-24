Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Песков: экономика РФ перестроилась под нужды спецоперации

Ведомости

Экономика России перестроилась под нужды спецоперации на Украине и покрывает все потребности фронта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире радио РБК.

Он подчеркнул, что государственный бюджет сбалансирован. По словам Пескова, «все социальные обязательства выполняются и будут выполняться в полном объеме».

Пресс-секретарь президента не стал отрицать, что в российской экономике есть проблемы. Они отягчаются санкционными ограничениями.

18 сентября в ходе Московского финансового форума глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что не стоит путать состояние рецессии с замедлением экономики, которое сейчас наблюдается в России. По ее словам, в стране продолжается экономический рост, однако его темпы сейчас более умеренные.

27 августа министр финансов Антон Силуанов сообщал, что темпы экономического роста в России, по оценке Минэка, составят не менее 1,5% в 2025 г. Он отметил достаточно жесткие условия проведения денежно-кредитной политики в текущем году. Силуанов добавил, что в 2026 г. это даст дополнительный импульс социально-экономическому развитию.

