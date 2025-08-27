Силуанов: рост экономики России в 2025 году составит не менее 1,5%

В феврале вице-премьер Александр Новак заявлял, что одним из главных достижений в экономике России стал рекордно высокий рост ВВП за последние годы. По его словам, за последние два года экономика страны выросла на 8,4%, что значительно превышает темпы роста в других регионах мира. Так, в еврозоне прирост составил лишь 0,8%, в Германии наблюдается снижение на уровне -0,2%, в США рост составил 2,8%, а в Японии – всего 0,2%. В России же в 2024 г. рост ВВП составил 4,1%.