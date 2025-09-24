Песков: Трамп не может не видеть открытость Путина к урегулированию конфликта

Песков также заявил, что Путин неоднократно предлагал решить проблемы первопричин конфликта на Украине. Однако в ответ Москва слышала жесткие отказы вести разговоры на эту тему. Путин, по словам Пескова, сохраняет готовность встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но при условии тщательной подготовки переговоров.