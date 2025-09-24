Песков: Трамп не может не видеть открытость Путина к урегулированию конфликта
Президент США Дональд Трамп не может не видеть открытость своего российского коллеги Владимира Путина к урегулированию конфликта с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире радио РБК.
Он рассказал, что лидеры тепло относятся друг к другу и общаются на «ты». Отношения Путина и Трампа позволяют им обсуждать острые темы.
Песков также заявил, что Путин неоднократно предлагал решить проблемы первопричин конфликта на Украине. Однако в ответ Москва слышала жесткие отказы вести разговоры на эту тему. Путин, по словам Пескова, сохраняет готовность встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но при условии тщательной подготовки переговоров.
23 августа Трамп, комментируя возможные переговоры с Путиным и свое доверие к нему, сказал, что «даст знать примерно через месяц».
18 сентября Трамп заявил, что Путин его подвел. Американский лидер пообещал ввести новые санкции против РФ, если союзники прекратят закупки российской нефти. Трамп заявил, что падение цен на нефть могло бы ускорить урегулирование украинского конфликта.