Что сказал Трамп о разочаровании, Путине и условии новых санкций

Что сказал Трамп о разочаровании, Путине и условии новых санкцийАмериканский президент однако анонсировал «хорошие новости» по России
Президент США Дональд Трамп заявил о разочаровании затянувшимся конфликтом на Украине, отметив, что он все же «будет урегулирован». Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
«Я очень разочарован тем, что данный конфликт до сих пор не урегулирован», – сказал Трамп.
Он добавил, что по-прежнему надеется на успешное урегулирование ситуации на Украине, отметив что конфликт «будет урегулирован». Президент США считает, что конфликт на Украине мог бы вылиться в Третью мировую войну, но на данный момент к этому не идет.
О Путине
Трамп снова отметил, что с момента прихода к власти ему удалось завершить семь конфликтов.
«Этот [украинский конфликт] я считал самым простым из-за моих отношений с президентом Путиным, но он меня подвел. Он действительно меня подвел», – отметил он.
Трамп отверг мнение о том, что приглашение российского президента Владимира Путина на саммит в Аляске было ошибочным. «Нет», – сказал Трамп, отвечая на вопрос, совершил ли он ошибку, пригласив Путина на Аляску.
«Что касается ситуации с Россией, я надеюсь, что скоро у нас будут для вас хорошие новости», – добавил он в ходе общения с прессой.
10 сентября Трамп допустил возможность телефонного разговора с Путиным в течение недели или в начале следующей. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что конкретных договоренностей пока нет, однако при необходимости контакт может быть оперативно согласован, поскольку все каналы связи для этого имеются.
О санкциях
Тем не менее, Трамп вновь пообещал ввести новые санкции против РФ, если союзники прекратят закупки российской нефти.
«Я готов делать и другие вещи, только не тогда, когда те, за кого я борюсь, покупают нефть у России», – сказал он.
Американский лидер заявил, что падение цен на нефть могло бы ускорить урегулирование украинского конфликта, так как, по его мнению, у Москвы не останется другого выбора.
17 сентября министр энергетики США Крис Райт заявил, что Вашингтон призвал ЕС блокировать импорт нефтепродуктов из Индии и Турции, произведенных из российского сырья.
Министр торговли Соединенных Штатов Говард Латник 11 сентября говорил, что Вашингтон заключит торговую сделку с Индией, если она откажется от закупок российской нефти. Латник заявил, что до 2022 г. количество российской нефти в Индии составляло всего 1%, а сейчас – 40% из-за тарифов от США.
13 сентября Трамп выразил готовность ввести серьезные санкции против России, если все страны НАТО согласятся, последуют примеру Вашингтона и перестанут покупать российскую нефть.