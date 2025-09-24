Песков: вокруг нас идет судьбоносная война, ее нужно выиграть

Президент США Дональд Трамп 23 сентября написал в соцсети Truth Social, что Москва уже три с половиной года ведет якобы «бесцельную борьбу» на Украине, при «настоящей военной силе» она бы завершилась за неделю. Он высказал мнение, что Киев при поддержке Евросоюза может вернуть себе территории, которыми обладала Украина до начала конфликта. Для этого Соединенные Штаты продолжат поставлять оружие НАТО, отметил президент.