Песков: вокруг нас идет судьбоносная война, ее нужно выиграть
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в эфире радио РБК, что сейчас вокруг России идет судьбоносная война. Представитель Кремля подчеркнул, что россиянам также были присущи любовь к Родине и традиционные ценности.
«То, что происходит вокруг нас, это война. Сейчас самый острый этап войны. Она достаточно судьбоносна. Нам нужно ее выиграть», – сказал Песков.
Он также заявил, что экономика в России уже перестроилась под нужды спецоперации. По словам Пескова, государственный бюджет сейчас находится в сбалансированном виде, что позволяет стране выполнять все социальные обязательства.
Президент США Дональд Трамп 23 сентября написал в соцсети Truth Social, что Москва уже три с половиной года ведет якобы «бесцельную борьбу» на Украине, при «настоящей военной силе» она бы завершилась за неделю. Он высказал мнение, что Киев при поддержке Евросоюза может вернуть себе территории, которыми обладала Украина до начала конфликта. Для этого Соединенные Штаты продолжат поставлять оружие НАТО, отметил президент.