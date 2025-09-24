Кремль: Россия продолжает использовать каналы коммуникации с США
Россия и США продолжают коммуникацию по своим каналам и имеют возможность донести свою позицию по конфликту на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире радио РБК.
«Каналы действуют, и, собственно, сейчас ситуация коренным образом отличается от того, что было с администрацией [экс-президента США Джо] Байдена. Каналы диалога действуют, мы разговариваем с американцами, и президент [РФ Владимир] Путин по-прежнему высоко ценит готовность [президента США Дональда] Трампа помогать», – сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, Трамп не может не видеть, что Путин открыт к урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что отношения лидеров достаточно теплые и они общаются на «ты», а также могут обсуждать острые темы.
23 сентября на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном американский лидер заявил, что надеялся завершить конфликт Москвы и Киева быстрее остальных столкновений в мире из-за хороших отношений с Путиным, однако это оказалось сложнее. В тот же день он сказал, что сможет дать ответ на вопрос о доверии президенту РФ только через месяц.