Кремль: Россия продолжает использовать каналы коммуникации с США

23 сентября на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном американский лидер заявил, что надеялся завершить конфликт Москвы и Киева быстрее остальных столкновений в мире из-за хороших отношений с Путиным, однако это оказалось сложнее. В тот же день он сказал, что сможет дать ответ на вопрос о доверии президенту РФ только через месяц.