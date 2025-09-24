Газета
Главная / Политика /

Песков: Россия не тигр, а «бумажных медведей» не бывает

Ведомости

Россия никак не тигр, а «бумажных медведей» не бывает. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с РБК, комментируя заявление американского лидера Дональда Трампа.

«Россия никак не тигр. Все-таки больше Россия ассоциируется с медведем. "Бумажных медведей" не бывает, и Россия – настоящий медведь», – сказал он.

23 сентября Трамп после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Россия сейчас напоминает «бумажного тигра» в связи с ситуацией на линии фронта и экономикой государства. Кроме того, по версии Трампа, Киев может добиться установления своих границ 1991 г.

Политика / Международные отношения

Трамп при этом указал, что возвращение территорий военным способом возможно при «времени, терпении и финансовой поддержке Европы и, в частности, НАТО».

CNN отмечал, что Трамп «непостоянен в своих словах» и если он решит отказаться от миротворческой миссии, то «это тоже устроит Москву», поскольку непосредственной угрозы того, что Трамп введет жесткие экономические санкции, «не предвидится». Западные СМИ оценили заявления Трампа как «сдвиг в сторону Украины».

