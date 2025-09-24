Газета
Главная / Политика /

Песков: добровольческий ресурс позволяет комплектовать воинские соединения

Ведомости

В России сохраняется высокий добровольческий ресурс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире радио РБК.

Этот ресурс позволяет комплектовать воинские соединения, добавил он.

13 мая на встрече с «Деловой Россией» президент РФ Владимир Путин рассказал, что на службу в зоне проведения спецоперации поступают по 50 000–60 000 добровольцев в месяц. В конце 2024 г. заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев говорил, что за год контракты с Минобороны заключили почти 440 000 человек.

24 сентября Госдума в первом чтении приняла законопроект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев, подписавших контракт с Минобороны в период с 1 октября 2022 г. до 1 сентября 2023 г. В пояснительной записке говорится, что многие из входящих в эту группу граждан отмечены государственными и ведомственными наградами за проявленные мужество, героизм и отвагу. Председатель правительства Михаил Мишустин говорил, что депутаты и сенаторы оперативно примут соответствующий законопроект, чтобы эти добровольцы могли воспользоваться полагающимися им льготами.

