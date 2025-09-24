Песков: добровольческий ресурс позволяет комплектовать воинские соединения

24 сентября Госдума в первом чтении приняла законопроект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев, подписавших контракт с Минобороны в период с 1 октября 2022 г. до 1 сентября 2023 г. В пояснительной записке говорится, что многие из входящих в эту группу граждан отмечены государственными и ведомственными наградами за проявленные мужество, героизм и отвагу. Председатель правительства Михаил Мишустин говорил, что депутаты и сенаторы оперативно примут соответствующий законопроект, чтобы эти добровольцы могли воспользоваться полагающимися им льготами.