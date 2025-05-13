Газета
Телеграм
/ Политика

Путин: 50 000-60 000 добровольцев каждый месяц уходят на спецоперацию

Президент отметил, что власти Украины вылавливают людей для фронта на улице
Ведомости

На службу в зоне проведения спецоперации поступают по 50 000–60 000 добровольцев в месяц. Такие цифры привел президент Владимир Путин на встрече с «Деловой Россией».

«Если киевские власти занимаются принудительной мобилизацией, людей как собак вылавливают на улице, да, то у нас ребята идут добровольно, сами идут. Там ну 30 000 они сейчас вылавливают человек, да, а у нас по 50 000–60 000 в месяц сами приходят. Это ребята из ваших трудовых коллективов в том числе» – сказал президент.

Глава государства в режиме видеоконференции принимает участие в съезде «Деловой России» и общается с участниками форума. В начале своего выступления Путин отметил, что благодаря усилиям бизнес-сообщества и энергии предпринимательского труда российская экономика демонстрирует устойчивость и продолжает развиваться. Этому не могут помешать даже санкции и внешнее давление. Так, в позапрошлом году рост ВВП составил 4,1%, а в прошлом году – 4,3%.

По словам президента, такой успех стал возможен благодаря совместной, партнерской работе государства, бизнеса и трудовых коллективов. Это результат сочетания предпринимательской свободы, инициативы, а также высокой квалификации рабочих, инженеров и специалистов различных направлений.

В конце прошлого года заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев говорил, что за год контракты с Минобороны заключили почти 440 000 человек. Ранее Владимир Путин говорил на коллегии Минобороны, что в 2023 году контракты заключили свыше 300 000 добровольцев.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных