Путин: 50 000-60 000 добровольцев каждый месяц уходят на спецоперацию

«Если киевские власти занимаются принудительной мобилизацией, людей как собак вылавливают на улице, да, то у нас ребята идут добровольно, сами идут. Там ну 30 000 они сейчас вылавливают человек, да, а у нас по 50 000–60 000 в месяц сами приходят. Это ребята из ваших трудовых коллективов в том числе» – сказал президент.