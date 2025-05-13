Путин: 50 000-60 000 добровольцев каждый месяц уходят на спецоперацию

Путин: 50 000-60 000 добровольцев каждый месяц уходят на спецоперациюПрезидент отметил, что власти Украины вылавливают людей для фронта на улице
На службу в зоне проведения спецоперации поступают по 50 000–60 000 добровольцев в месяц. Такие цифры привел президент Владимир Путин на встрече с «Деловой Россией».
«Если киевские власти занимаются принудительной мобилизацией, людей как собак вылавливают на улице, да, то у нас ребята идут добровольно, сами идут. Там ну 30 000 они сейчас вылавливают человек, да, а у нас по 50 000–60 000 в месяц сами приходят. Это ребята из ваших трудовых коллективов в том числе» – сказал президент.
Глава государства в режиме видеоконференции принимает участие в съезде «Деловой России» и общается с участниками форума. В начале своего выступления Путин отметил, что благодаря усилиям бизнес-сообщества и энергии предпринимательского труда российская экономика демонстрирует устойчивость и продолжает развиваться. Этому не могут помешать даже санкции и внешнее давление. Так, в позапрошлом году рост ВВП составил 4,1%, а в прошлом году – 4,3%.
По словам президента, такой успех стал возможен благодаря совместной, партнерской работе государства, бизнеса и трудовых коллективов. Это результат сочетания предпринимательской свободы, инициативы, а также высокой квалификации рабочих, инженеров и специалистов различных направлений.
В конце прошлого года заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев говорил, что за год контракты с Минобороны заключили почти 440 000 человек. Ранее Владимир Путин говорил на коллегии Минобороны, что в 2023 году контракты заключили свыше 300 000 добровольцев.