Госдума приняла в первом чтении проект о статусе ветерана для добровольцев
Госдума приняла в первом чтении законопроект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев, подписавших контракт с Минобороны в период с 1 октября 2022 г. до 1 сентября 2023 г. Соответствующий документ доступен на сайте электронной базы нижней палаты парламента.
В случае принятии законопроекта статус ветерана смогут получить лица, заключившие в указанный период соглашения с оборонным ведомством на определенный срок, которые выполняли боевые задачи в ходе спецоперации в составе штурмовых подразделений (специальных формирований) на территориях Украины и новых республик. Статус инвалида боевых действий получат участники специальных формирований, которые получили ранения.
В пояснительной записке говорится, что многие из входящих в эту группу граждан отмечены государственными и ведомственными наградами за проявленные мужество, героизм и отвагу. Однако к ним существующий Федеральный закон «О ветеранах» не относится.
Законопроект предлагает распространить меры социальной поддержки. Это будет отвечать принципу социальной справедливости и способствовать повышению уровня социальной защиты граждан, говорится в пояснительной записке.
28 августа правительство России одобрило присвоение статуса ветеранов боевых действий добровольцам, заключившим соглашение с Минобороны с октября 2022 г. по сентябрь 2023 г. Председатель правительства Михаил Мишустин выразил надежду, что депутаты и сенаторы оперативно примут соответствующий законопроект, чтобы эти добровольцы могли воспользоваться полагающимися им льготами.