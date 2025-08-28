Правительство одобрило присвоение статуса ветеранов еще одной категории граждан
Правительство России одобрило присвоение статуса ветеранов боевых действий добровольцам, заключившим соглашение с Минобороны с октября 2022 г. по сентябрь 2023 г. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.
Председатель правительства Михаил Мишустин пояснил, что в ходе боевых действий эти граждане «выполняли значимые задачи, проявили мужество и героизм, сражаясь за нашу страну».
Он также выразил надежду на то, что депутаты и сенаторы оперативно примут соответствующий законопроект, чтобы эти добровольцы могли воспользоваться полагающимися им льготами.
19 августа правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу о предоставлении статуса ветерана боевых действий лицам, которые добровольно вступили в штурмовые подразделения в период с 1 октября 2022 г. по 1 сентября 2023 г.
В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что статусы ветерана и инвалида боевых действий будет присваиваться тем, кто вступил в добровольческие формирования или заключил контракт с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации.