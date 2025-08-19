Газета
Главная / Общество /

Правительство одобрило признание добровольцев штурмовых подразделений ветеранами

Ведомости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу о предоставлении статуса ветерана боевых действий лицам, которые добровольно вступили в штурмовые подразделения в период с 1 октября 2022 г. по 1 сентября 2023 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие материалы.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что статусы ветерана и инвалида боевых действий будет присваиваться тем, кто вступил в добровольческие формирования или заключил контракт с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы (ВС) РФ в ходе спецоперации.

Уточняется, что инициатива не будет касаться граждан, участвовавших в спецоперации в составе штурмовых подразделений на основании соглашений, подписанных с Минобороны на определенный срок в период с 1 октября 2022 г. по 1 сентября 2023 г.

2 июля Совет Федерации одобрил внесение изменений в закон «О ветеранах». Согласно документу, сотрудникам МЧС, которые занимались разминированием территорий новых регионов, может быть присвоен статус ветерана боевых действий. При этом граждане, получившие ранения, контузии или увечья, получат статус инвалида боевых действий.

