Правительство одобрило признание добровольцев штурмовых подразделений ветеранами

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу о предоставлении статуса ветерана боевых действий лицам, которые добровольно вступили в штурмовые подразделения в период с 1 октября 2022 г. по 1 сентября 2023 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие материалы.