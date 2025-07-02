СФ одобрил закон о присвоении статуса ветерана некоторым сотрудникам МЧС

Председатель комитета Елена Перминова добавила, что еще одна категория лиц, которые могут получить статус ветерана, это гражданские лица, командируемые в зону спецоперации. Им для получения звания необходимо иметь особые заслуги в службе и стаж работы не менее шести месяцев либо уважительные причины для досрочного откомандирования. Порядок выдачи удостоверения единого образца таким лицам определит правительство.