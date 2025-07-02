СФ одобрил закон о присвоении статуса ветерана некоторым сотрудникам МЧС
Совет Федерации одобрил внесение изменений в закон «О ветеранах». Согласно документу, сотрудникам МЧС, которые занимались разминированием территорий новых регионов, может быть присвоен статус ветерана боевых действий. При этом граждане, получившие ранения, контузии или увечья, получат статус инвалида боевых действий. Об этом говорится в Telegram-канале СФ.
Председатель комитета Елена Перминова добавила, что еще одна категория лиц, которые могут получить статус ветерана, это гражданские лица, командируемые в зону спецоперации. Им для получения звания необходимо иметь особые заслуги в службе и стаж работы не менее шести месяцев либо уважительные причины для досрочного откомандирования. Порядок выдачи удостоверения единого образца таким лицам определит правительство.
3 апреля Госдума приняла закон о статусе ветеранов для бойцов в Курской области. Статус будет распространяться на военнослужащих и сотрудников правоохранительных и силовых структур, которые наравне с Вооруженными силами отражали вторжение на территорию РФ. Для ветеранов предусмотрены соответствующие меры социальной поддержки.