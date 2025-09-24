Песков: встреча Путина и Зеленского без подготовки обречена на провал
Президент РФ Владимир Путин сохраняет готовность встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, отметил представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире радио РБК. Он подчеркнул, что для этого необходима подготовка, чтобы не допустить «пиар-акции, обреченной на провал».
«Путин четко обозначил свою позицию. Путин сказал, что он готов на встречу. Путин, правда, уточнил, что есть смысл встречаться после того, как стороны сделают "домашнюю работу", когда будет произведена подготовка на экспертном уровне», – сказал пресс-секретарь российского президента.
24 сентября в эфире Fox News Зеленский предложил провести переговоры с Путиным на нейтральной территории, например в Казахстане. Он отметил, что его команда, а также представители США и европейских стран в качестве возможных мест встречи говорили о Турции, Саудовской Аравии, Катаре и других странах.
23 сентября украинский лидер отказался отвечать на вопрос российских журналистов о том, когда Киев планирует провести новый раунд переговоров с Москвой. До этого Путин предлагал Зеленскому Москву для того, чтобы их личная встреча состоялась, однако президент Украины несколько раз резко негативно высказывался об этом варианте.