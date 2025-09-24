Зеленский предложил Казахстан в качестве места для встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский в эфире Fox News заявил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на нейтральной территории. По словам президента Украины, его команда вместе с представителями Трампа, европейских лидеров и Турции предлагала различные варианты проведения переговоров.
Зеленский уточнил, что среди предложенных мест были Турция, Саудовская Аравия, Катар, а также нейтральные европейские страны. Особо было отмечено, что украинская сторона готова рассмотреть в качестве площадки для встречи Казахстан. Президент подчеркнул, что это предложение было сделано в рамках поиска приемлемого для всех формата переговоров.
23 сентября президент Украины Владимир Зеленский отказался отвечать на вопрос российских журналистов, когда Киев планирует провести новый раунд переговоров с Москвой. В настоящий момент Зеленский находится в США, куда он приехал для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Она открылась 9 сентября.