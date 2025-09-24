Зеленский предложил Казахстан в качестве места для встречи с Путиным

Зеленский уточнил, что среди предложенных мест были Турция, Саудовская Аравия, Катар, а также нейтральные европейские страны. Особо было отмечено, что украинская сторона готова рассмотреть в качестве площадки для встречи Казахстан. Президент подчеркнул, что это предложение было сделано в рамках поиска приемлемого для всех формата переговоров.