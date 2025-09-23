Зеленский отказался отвечать на вопрос о новом раунде переговоров с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский отказался отвечать на вопрос российских журналистов, когда Киев планирует провести новый раунд переговоров с Москвой. Об этом сообщили «РИА Новости».
В настоящий момент Зеленский находится в США, куда он приехал для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Она открылась 9 сентября.
23 сентября украинский лидер встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым для обсуждения способов завершения конфликта на Украине. Токаев высказался, что в этой ситуации «нужно продолжить дипломатическую работу с целью поиска путей прекращения конфликта».
На полях Генассамблеи Зеленский планирует встретиться и с президентом США Дональдом Трампом. Тhe Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Белый дом работает над двусторонними переговорами.