Зеленский встретился с Токаевым для обсуждения завершения конфликта на Украине

Казахстанский президент заявляет о необходимости поиска мирного решения конфликта с его начала в 2022 г. В октябре 2024 г. он говорил, что альтернативой этому решению является «война на взаимное истребление». По его словам, стремление к миру путем конструктивных переговоров – это проявление стратегического благоразумия.