Зеленский встретился с Токаевым для обсуждения завершения конфликта на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым для обсуждения способов завершения конфликта на Украине. Встреча прошла на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили в представительстве казахстанского лидера.
Токаев, согласно сообщению, считает, что в ситуации вокруг Украины «нужно продолжить дипломатическую работу с целью поиска путей прекращения конфликта». Стороны также обсудили вопросы двустороннего экономического и гуманитарного сотрудничества.
Казахстанский президент заявляет о необходимости поиска мирного решения конфликта с его начала в 2022 г. В октябре 2024 г. он говорил, что альтернативой этому решению является «война на взаимное истребление». По его словам, стремление к миру путем конструктивных переговоров – это проявление стратегического благоразумия.
17 мая президент РФ Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с Токаевым прямые российско-украинские переговоры, которые возобновились в Стамбуле 16 мая.