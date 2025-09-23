Газета
Зеленский встретился с Токаевым для обсуждения завершения конфликта на Украине

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым для обсуждения способов завершения конфликта на Украине. Встреча прошла на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили в представительстве казахстанского лидера.

Токаев, согласно сообщению, считает, что в ситуации вокруг Украины «нужно продолжить дипломатическую работу с целью поиска путей прекращения конфликта». Стороны также обсудили вопросы двустороннего экономического и гуманитарного сотрудничества.

Казахстанский президент заявляет о необходимости поиска мирного решения конфликта с его начала в 2022 г. В октябре 2024 г. он говорил, что альтернативой этому решению является «война на взаимное истребление». По его словам, стремление к миру путем конструктивных переговоров – это проявление стратегического благоразумия.

17 мая президент РФ Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с Токаевым прямые российско-украинские переговоры, которые возобновились в Стамбуле 16 мая.

