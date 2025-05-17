Путин обсудил с Токаевым переговоры России и Украины
Президент России Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым прямые российско-украинские переговоры, которые состоялись в Стамбуле 16 мая. Об этом сообщает Telegram-канал Кремля.
Стороны также затронули ряд вопросов двусторонней повестки дня. Токаев и Путин выразили удовлетворение достигнутым высоким уровнем стратегического партнерства и союзничества двух стран, говорится в сообщении Кремля. Токаев указал, что посвященные 80-летию Великой Победы мероприятия в Москве прошли в успешно и вызвали «широкий позитивный отклик» во многих странах.
Российский лидер в ходе беседы также поздравил Токаева с днем рождения. До этого в поздравительной телеграмме он указал, что Москва высоко ценит его личный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства и союзничества между Россией и Казахстаном.
16 мая в турецком Стамбуле состоялись прямые переговоры России и Украины – впервые с весны 2022 г. С предложением об их проведении выступил Путин 11 мая. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую – министр обороны Рустем Умеров.