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Путин обсудил с Токаевым переговоры России и Украины

Ведомости

Президент России Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым прямые российско-украинские переговоры, которые состоялись в Стамбуле 16 мая. Об этом сообщает Telegram-канал Кремля.

Стороны также затронули ряд вопросов двусторонней повестки дня. Токаев и Путин выразили удовлетворение достигнутым высоким уровнем стратегического партнерства и союзничества двух стран, говорится в сообщении Кремля. Токаев указал, что посвященные 80-летию Великой Победы мероприятия в Москве прошли в успешно и вызвали «широкий позитивный отклик» во многих странах. 

Российский лидер в ходе беседы также поздравил Токаева с днем рождения. До этого в поздравительной телеграмме он указал, что Москва высоко ценит его личный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства и союзничества между Россией и Казахстаном.

16 мая в турецком Стамбуле состоялись прямые переговоры России и Украины – впервые с весны 2022 г. С предложением об их проведении выступил Путин 11 мая. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую – министр обороны Рустем Умеров. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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