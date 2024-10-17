Токаев: необходимо искать варианты мирного решения конфликта на Украине
Казахстан выступает за поиск вариантов мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Astana Think Tank Forum.
«Мы считаем необходимым искать варианты мирного урегулирования и поддерживаем реалистичные планы всех государств, включая Китай и Бразилию. Другого пути нет», – сказал он.
По словам Токаева, альтернативой этому решению является «война на взаимное истребление». Он отметил, что стремление к миру путем конструктивных переговоров – это проявление стратегического благоразумия.
В сентябре Токаев заявил, что Россия непобедима в военном отношении, дальнейшая эскалация конфликта приведет к непоправимым последствиям для всего человечества. Он выразил сожаление, что хороший шанс на достижение «хотя бы перемирия» был упущен с отказом заключить стамбульское соглашение, но отметил, что возможность для достижения мира по-прежнему существует.
В феврале 2023 г. МИД КНР представил план из 12 пунктов об урегулировании ситуации на Украине, среди которых – уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также прекращение огня и боевых действий. В конце декабря 2023 г. президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил создать многосторонний международный формат по примеру G20 для урегулирования конфликта на Украине.
12 сентября президент Украины Владимир Зеленский назвал план Бразилии и Китая по урегулированию конфликта на Украине деструктивным. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Зеленский не может давать оценку мирному предложению Бразилии и Китая, так как Вашингтон и Лондон лучше Киева знают, что для Украины хорошо, а что плохо.