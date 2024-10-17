Токаев: необходимо искать варианты мирного решения конфликта на Украине

12 сентября президент Украины Владимир Зеленский назвал план Бразилии и Китая по урегулированию конфликта на Украине деструктивным. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Зеленский не может давать оценку мирному предложению Бразилии и Китая, так как Вашингтон и Лондон лучше Киева знают, что для Украины хорошо, а что плохо.