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Токаев: необходимо искать варианты мирного решения конфликта на Украине

Ведомости

Казахстан выступает за поиск вариантов мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Astana Think Tank Forum.

«Мы считаем необходимым искать варианты мирного урегулирования и поддерживаем реалистичные планы всех государств, включая Китай и Бразилию. Другого пути нет», – сказал он.

По словам Токаева, альтернативой этому решению является «война на взаимное истребление». Он отметил, что стремление к миру путем конструктивных переговоров – это проявление стратегического благоразумия.

В сентябре Токаев заявил, что Россия непобедима в военном отношении, дальнейшая эскалация конфликта приведет к непоправимым последствиям для всего человечества. Он выразил сожаление, что хороший шанс на достижение «хотя бы перемирия» был упущен с отказом заключить стамбульское соглашение, но отметил, что возможность для достижения мира по-прежнему существует.

В феврале 2023 г. МИД КНР представил план из 12 пунктов об урегулировании ситуации на Украине, среди которых – уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также прекращение огня и боевых действий. В конце декабря 2023 г. президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил создать многосторонний международный формат по примеру G20 для урегулирования конфликта на Украине.

12 сентября президент Украины Владимир Зеленский назвал план Бразилии и Китая по урегулированию конфликта на Украине деструктивным. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Зеленский не может давать оценку мирному предложению Бразилии и Китая, так как Вашингтон и Лондон лучше Киева знают, что для Украины хорошо, а что плохо.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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