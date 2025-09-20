WSJ: Трамп проведет встречи с Зеленским и аш-Шараа
Белый дом работает над двусторонними переговорами президента США Дональда Трампа с временным сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Американский лидер также впервые за свой второй президентский срок может встретиться с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
По данным CBS, переговоры Трампа и аш-Шараа запланированы в ходе сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ожидается, что на следующей неделе временный лидер Сирии обратится к Генассамблее ООН. Несмотря на то что аш-Шараа по-прежнему включен в санкционные списки ООН как террорист, он станет первым президентом Сирии за 67 лет, который выступит на Ассамблее.
18 сентября The Wall Street Journal писала, что Трамп на фоне разногласий с союзниками в Европе готовится выступить на Генассамблее ООН, где собирается подчеркнуть свои усилия по продвижению мирного процесса на Ближнем Востоке. По словам источников газеты, он выразил недовольство премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после того, как израильская армия нанесла удар по переговорщикам радикальной палестинской группировки «Хамас» в Катаре.