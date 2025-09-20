WSJ: Трамп проведет встречи с Зеленским и аш-Шараа

По данным CBS, переговоры Трампа и аш-Шараа запланированы в ходе сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ожидается, что на следующей неделе временный лидер Сирии обратится к Генассамблее ООН. Несмотря на то что аш-Шараа по-прежнему включен в санкционные списки ООН как террорист, он станет первым президентом Сирии за 67 лет, который выступит на Ассамблее.