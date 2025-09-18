WSJ: Трамп в личных разговорах говорит, что Нетаньяху «его поимел»

Ситуация осложняется тем, что Израиль продолжает масштабное наступление в секторе Газа и не отказывается от жесткой линии в отношении «Хамаса». На фоне разногласий с союзниками в Европе Трамп готовится выступить на Генеральной Ассамблее ООН, где намерен подчеркнуть свои усилия по продвижению мирного процесса на Ближнем Востоке.