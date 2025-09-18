WSJ: Трамп в личных разговорах говорит, что Нетаньяху «его поимел»
Президент США Дональд Трамп выразил недовольство премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после того, как израильская армия нанесла удар по переговорщикам «Хамаса» в Катаре, поставив под угрозу хрупкие переговоры о прекращении огня. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в американской администрации.
«Он просто имеет меня!», – сказал Трамп о Нетаньяху, обсуждая ситуацию с ближайшими помощниками, включая госсекретаря Марко Рубио. По данным газеты, президент считает, что глава израильского правительства предпочитает продолжать силовое давление на «Хамас», тогда как Вашингтон добивается мирного урегулирования через переговоры.
При этом раздражение Трампа не вылилось в публичное давление на Израиль. Белый дом воздержался от критики союзника, а сам Трамп продолжает подчеркивать близость с Нетаньяху, называя его «лучшим другом Израиля в Белом доме» и гордясь ролью США в заключении «Соглашений Авраама».
Израильский чиновник в ответ назвал сообщения о кризисе в отношениях «фейковыми новостями» и подчеркнул, что интересы двух стран остаются тесно связанными.
WSJ отмечает, что личные и политические связи между Трампом и Нетаньяху позволяют израильскому лидеру действовать по принципу «просить прощения, а не разрешения». Даже вызвав раздражение президента США, Нетаньяху быстро возвращает доверие через контакты с конгрессом, республиканскими СМИ и окружением Трампа.
Ситуация осложняется тем, что Израиль продолжает масштабное наступление в секторе Газа и не отказывается от жесткой линии в отношении «Хамаса». На фоне разногласий с союзниками в Европе Трамп готовится выступить на Генеральной Ассамблее ООН, где намерен подчеркнуть свои усилия по продвижению мирного процесса на Ближнем Востоке.
16 сентября Трамп заявил, что Нетаньяху не уведомлял его заранее о планах удара по резиденции руководства «Хамаса» в Дохе (Катар). Глава Белого дома также подчеркнул, что Израиль впредь не будет наносить удары по Катару.