Трамп: Нетаньяху не предупреждал о нападении на Катар

Ранее портал Axios сообщил, что израильский лидер якобы проинформировал Трампа о готовящемся ударе. Израильские источники издания отмечали, что ракеты еще не были выпущены во время разговора президента США и Нетаньяху, и если бы Трамп выступил против, удар был бы отменен. Однако американский президент это опроверг.