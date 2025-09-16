Трамп: Нетаньяху не предупреждал о нападении на Катар
Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не уведомлял его заранее о планах удара по резиденции руководства движения «Хамас» в Дохе (Катар).
Ранее портал Axios сообщил, что израильский лидер якобы проинформировал Трампа о готовящемся ударе. Израильские источники издания отмечали, что ракеты еще не были выпущены во время разговора президента США и Нетаньяху, и если бы Трамп выступил против, удар был бы отменен. Однако американский президент это опроверг.
«Нет, он этого не делал», – сказал Трамп журналистам в Белом доме (цитата по ТАСС). Глава Белого дома также подчеркнул, что Израиль впредь не будет наносить удары по Катару.