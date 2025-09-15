Axios: Израиль заранее уведомил Трампа об ударе по Катару
Израиль заранее сообщил президенту США Дональду Трампу об ударе по лидерам «Хамаса» в катарской Дохе. При этом Белый дом настаивает, что уведомление поступило уже после запуска ракет. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на семь израильских чиновников.
По их словам, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил Трампу около 8:00 по Вашингтону и рассказал о планах. Первые сообщения о взрывах в столице Катара поступили в 8:51. Израильские источники утверждают, что ракеты еще не были выпущены во время разговора, и если бы Трамп выступил против, удар был бы отменен.
В Белом доме заявили обратное – по версии администрации США, американские военные заметили израильские самолеты уже в воздухе, после чего запросили разъяснения. «Трамп был проинформирован, когда ракеты уже летели, и сразу поручил спецпосланнику Стиву Уиткоффу уведомить катарцев», – заявила пресс-секретарь Каролин Ливитт.
Источники Axios отмечают, что Израиль согласился не спорить с публичной версией Вашингтона, чтобы не подрывать двусторонние отношения. «Американцы устраивают шоу. Мы их предупредили», – сказал один из израильских чиновников.
Удар по комплексу «Хамаса» в Дохе привел к гибели пяти боевиков движения и одного сотрудника службы безопасности Катара. При этом все высшие лидеры «Хамаса», по данным израильской и катарской сторон, выжили.
Атака вызвала резкое обострение в отношениях Израиля с Катаром и США и усилила международную изоляцию Тель-Авива, пишет Axios.
9 сентября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала Доху в ходе операции «Огненный саммит», заявив об устранении одного из лидеров «Хамаса». Нетаньяху позже обвинил Катар в «укрывательстве террористов», пригрозив, что в случае отказа передать их правосудию Израиль сделает это самостоятельно.