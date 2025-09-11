К чему приведет воздушный налет Израиля на Катар

В воздушном налете на Катар Израиль использовал ту же стратегию и вооружения, что и в «12-дневной войне» против Ирана в июне, считает старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. «Не исключено, что израильские ВВС могли бить по Дохе теми же баллистическими ракетами средней дальности, какими выбивали иранские ПВО. И также из глубины воздушного пространства Ирака. Катар еще не получил американские системы THAAD, а имеющиеся у него Patriot и NASAMS не предназначены для поражения баллистических ракет средней дальности», – объяснил эксперт.