К чему приведет воздушный налет Израиля на Катар

К чему приведет воздушный налет Израиля на КатарАтака на союзное США государство могла произойти при молчаливом согласии Белого дома
Власти Катара пообещали принять ответные меры в связи с произошедшей накануне воздушной атакой Израиля по своей территории. Об этом на пресс-конференции заявил катарский премьер-министр и по совместительству министр иностранных дел Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани. В заявлении, опубликованном 10 сентября на сайте его ведомства, говорится, что Доха не потерпит нарушений суверенитета и своей территориальной целостности, а также сравнивается нападение Израиля с «государственным терроризмом».
«Израильская атака по Катару – часть преднамеренной политики израильского премьера Биньямина Нетаньяху с целью дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке, саботажа усилий посредников по продвижению мирных возможностей в регионе», – добавил Аль Тани. По его словам, Доха формирует команду юристов под руководством дипломата Мохаммеда бин Абдулазиза аль-Хулаифи. Она разработает правовые меры в ответ на израильские удары.
Ответные действия Катара ограничатся использованием политико-дипломатических каналов давления на Израиль через международные площадки – ООН, Лигу арабских государств (ЛАГ) или Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, уверен востоковед Руслан Сулейманов. Очевидно, Доха не заинтересована в военной эскалации – она может повлиять на союзнический характер американо-катарских отношений, говорит эксперт: «Но, однозначно, эта атака повлияет на уровень доверия катарских властей к США, что выступают гарантом безопасности арабских монархий Персидского залива. И хотя Доха не станет пересматривать военные соглашения с Вашингтоном, она теперь на любых переговорах будет использовать этот кейс, чтобы выторговать политические и экономические уступки».
Израиль провел операцию «Саммит огня» против представителей «Хамас» в Дохе днем 9 сентября. Атака готовилась несколько месяцев, в ней было задействовано около 15 истребителей израильских ВВС, писал на странице в Х журналист армейского радио Дорон Кадош. По его словам, был атакован лишь дом, где предположительно могли находиться члены «Хамас». Туда сбросили более 10 авиабомб с интервалом в несколько секунд. По данным израильского портала Ynet, в операции могли быть задействованы беспилотники.
Вскоре пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что перед ударом были приняты меры по уменьшению ущерба гражданским, использовались высокоточные боеприпасы и дополнительные разведданные. Операция проведена «полностью по израильской инициативе» ради ликвидации всей верхушки «Хамас», заявили в канцелярии израильского премьера. Решение о ней принято после произошедшего 8 сентября теракта в Иерусалиме. В нем погибло шесть человек.
Al Arabiya со ссылкой на источник в «Хамас» писал о гибели в Дохе одного из лидеров движения и главного переговорщика Халиля аль-Хайю и главы политбюро Халеда Машаля. Сама группировка отрицает это, сообщив об убийстве пятерых членов, включая сына аль-Хайи. Член политбюро «Хамас» Сухайль аль-Хинди в разговоре с телеканалом Al Jazeera заявил, что все высшее руководство движения пережило атаку. По данным МВД Катара, при воздушном налете погибло два сотрудника сил внутренней безопасности, несколько человек ранено.
В воздушном налете на Катар Израиль использовал ту же стратегию и вооружения, что и в «12-дневной войне» против Ирана в июне, считает старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин. «Не исключено, что израильские ВВС могли бить по Дохе теми же баллистическими ракетами средней дальности, какими выбивали иранские ПВО. И также из глубины воздушного пространства Ирака. Катар еще не получил американские системы THAAD, а имеющиеся у него Patriot и NASAMS не предназначены для поражения баллистических ракет средней дальности», – объяснил эксперт.
При этом ряд израильских СМИ назвали итоги израильской операции в Катаре неудовлетворительными. Источники Channel 12 и телекомпании Kan в израильском правительстве сообщили об отсутствии подтверждений гибели руководителей «Хамас». По словам двух источников портала Ynet, израильские налеты лишь «вселили страх в сердца» палестинских радикалов.
Израильский удар по Дохе – инструмент их политического давления на руководство «Хамас» ради выгодных условий прекращения войны в секторе Газа, считает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. Хотя пока что нападение израильтян приведет к заморозке переговоров, исламисты не намерены прекращать диалог с израильской стороной: это единственная возможность для «Хамас» окончить противостояние с еврейским государством, что, в свою очередь, способ политического выживания организации, отметил эксперт.
Соседние арабские государства осудили действия Израиля в Катаре и обвинили еврейское государство в подрыве региональной стабильности. Источник The Times of Israel сообщил, что Доху планируют посетить главы ОАЭ и Иордании, где, предположительно, обсудят возможный совместный ответ Израилю. Теоретически ОАЭ, Марокко и Бахрейн в рамках акций солидарности с Катаром могут объявить о выходе из «соглашения Авраама» (серия договоров о нормализации отношений с Израилем 2021–2022 гг. при посредничестве США), допускает Долгов: «Но этот шаг будет зависеть от дальнейших действий Вашингтона в регионе – от США богатые государства Залива продолжают зависеть в военном и экономическом смысле».
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в обращении предложила ввести санкции против правых членов израильского кабинета министров и приостановить действие соглашения об ассоциации Евросоюза с Израилем. МИДы России и Китая расценили атаку Израиля на Катар как грубое нарушение международного права, ведущее к дестабилизации ситуации в регионе. Москва и Пекин призвали вовлеченные стороны избегать шагов, усложняющих урегулирование палестино-израильского конфликта. ЛАГ и отдельные арабские государства, а также Турция, союзник и партнер Катара, осудили атаку.
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что не был в восторге от удара по Дохе, но не осудил Израиль. Он добавил, что американское руководство предупредило Катар о готовящейся атаке. Катарский премьер Аль Тани отрицает это. Как и Израиль, Катар – союзник США на Ближнем Востоке. В арабской монархии расположена крупнейшая в регионе авиабаза Аль-Удейд. Там размещено до 10 000 американских военных и штаб-квартира центрального командования ВС США.
Израиль атаковал Катар, видимо, при молчаливом согласии США, полагает востоковед Руслан Сулейманов. По его мнению, Белый дом давал израильтянам зеленый свет на бомбежки Газы, а до этого – операции против Ирана: «Поэтому, воспользовавшись открытым «окном возможностей», Израиль решил идти по пути дальнейшего обострения ситуации на Ближнем Востоке».