Песков: Путин неоднократно предлагал решить первопричины конфликта на Украине
Президент РФ Владимир Путин неоднократно предлагал решить проблемы первопричин конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью РБК.
«Но мы услышали жесткие отказы американцев вести разговоры на эту тему», – добавил он.
Песков также обозначил, что Путин сохраняет готовность встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако встреча, по его словам, требует тщательной подготовки, чтобы она не стала «пиар-акцией, обреченной на провал».
Российский лидер на полях саммита ШОС отмечал, что конфликт с Украиной начался не из-за нападения России, как утверждают европейские страны. Он начался в результате государственного переворота 2014 г., поддержанного Западом. По словам президента РФ, повлияли и последующие попытки силового подавления сопротивления в регионах, где смена власти не была принята. Второй причиной Путин назвал попытки Запада втянуть Украину в НАТО, что угрожает российской безопасности.
Он подчеркнул, что долгосрочное урегулирование украинского кризиса возможно только после того, как будут устранены первопричины конфликта.