Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: Путин неоднократно предлагал решить первопричины конфликта на Украине

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин неоднократно предлагал решить проблемы первопричин конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью РБК.

«Но мы услышали жесткие отказы американцев вести разговоры на эту тему», – добавил он.

Песков также обозначил, что Путин сохраняет готовность встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако встреча, по его словам, требует тщательной подготовки, чтобы она не стала «пиар-акцией, обреченной на провал».

Российский лидер на полях саммита ШОС отмечал, что конфликт с Украиной начался не из-за нападения России, как утверждают европейские страны. Он начался в результате государственного переворота 2014 г., поддержанного Западом. По словам президента РФ, повлияли и последующие попытки силового подавления сопротивления в регионах, где смена власти не была принята. Второй причиной Путин назвал попытки Запада втянуть Украину в НАТО, что угрожает российской безопасности.

Он подчеркнул, что долгосрочное урегулирование украинского кризиса возможно только после того, как будут устранены первопричины конфликта.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь