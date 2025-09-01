Путин: для мира на Украине необходимо устранить первопричины конфликта

Он отметил, что конфликт произошел не из-за нападения России на Украину, как утверждают европейские страны, а в результате государственного переворота 2014 г., поддержанного Западом. По словам президента РФ, повлияли и последующие попытки силового подавления сопротивления в регионах, где смена власти не была принята. Второй причиной Путин назвал попытки Запада втянуть Украину в НАТО, что угрожает российской безопасности.