Главная / Политика /

Путин: для мира на Украине необходимо устранить первопричины конфликта

Ведомости

Долгосрочное урегулирование украинского кризиса возможно только после того, как будут устранены первопричины конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены первопричины кризиса, восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности», – подчеркнул Путин.

Он отметил, что конфликт произошел не из-за нападения России на Украину, как утверждают европейские страны, а в результате государственного переворота 2014 г., поддержанного Западом. По словам президента РФ, повлияли и последующие попытки силового подавления сопротивления в регионах, где смена власти не была принята. Второй причиной Путин назвал попытки Запада втянуть Украину в НАТО, что угрожает российской безопасности.

31 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа пытается сорвать проведение мирных инициатив по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Москва готова к политико-дипломатическому урегулированию, но со стороны Киева отсутствует взаимность. Песков подчеркнул, что историческая цель европейцев – сдерживание России, чему страна уже научилась противодействовать.

