Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: Европа всячески мешает урегулированию конфликта на Украине

Европейцы, по его словам, «вставляют палки в колеса» и поощряют Киев на продолжение боев
Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил Европу в срыве мирных инициатив по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что действия европейских стран контрастируют с подходом президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, направленным на поиск мирного решения.

В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным Песков заявил, что европейцы «вставляют палки в колеса» и поощряют Киев на продолжение конфликта. Он назвал эту позицию большой ошибкой, которая ухудшает ситуацию для Украины.

Пресс-секретарь президента РФ подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию, но отметил отсутствие взаимности со стороны Киева. По его словам, историческая цель европейцев – сдерживание России, но Москва научилась противодействовать этой тенденции.

29 августа Politico писало, что лидеры стран Европы рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны между фронтами России и Украины в рамках мирного соглашения. Издание отмечало при этом, что США, «похоже, не участвуют в обсуждениях по вопросу буферной зоны».

Как заявлял Трамп, Европе следует «в определенной мере» участвовать в урегулировании конфликта на Украине. Он говорил, что в ходе саммита с российской делегацией 15 августа большинство вопросов было согласовано, но остаются один-два значительных, и теперь все зависит от президента Украины Владимира Зеленского.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных