Песков: Европа всячески мешает урегулированию конфликта на Украине

Как заявлял Трамп, Европе следует «в определенной мере» участвовать в урегулировании конфликта на Украине. Он говорил, что в ходе саммита с российской делегацией 15 августа большинство вопросов было согласовано, но остаются один-два значительных, и теперь все зависит от президента Украины Владимира Зеленского.