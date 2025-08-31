Песков: Европа всячески мешает урегулированию конфликта на УкраинеЕвропейцы, по его словам, «вставляют палки в колеса» и поощряют Киев на продолжение боев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил Европу в срыве мирных инициатив по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что действия европейских стран контрастируют с подходом президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, направленным на поиск мирного решения.
В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным Песков заявил, что европейцы «вставляют палки в колеса» и поощряют Киев на продолжение конфликта. Он назвал эту позицию большой ошибкой, которая ухудшает ситуацию для Украины.
Пресс-секретарь президента РФ подтвердил готовность России к политико-дипломатическому урегулированию, но отметил отсутствие взаимности со стороны Киева. По его словам, историческая цель европейцев – сдерживание России, но Москва научилась противодействовать этой тенденции.
29 августа Politico писало, что лидеры стран Европы рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны между фронтами России и Украины в рамках мирного соглашения. Издание отмечало при этом, что США, «похоже, не участвуют в обсуждениях по вопросу буферной зоны».
Как заявлял Трамп, Европе следует «в определенной мере» участвовать в урегулировании конфликта на Украине. Он говорил, что в ходе саммита с российской делегацией 15 августа большинство вопросов было согласовано, но остаются один-два значительных, и теперь все зависит от президента Украины Владимира Зеленского.