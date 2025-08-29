Европа обсуждает возможность создания буферной зоны на Украине
Лидеры европейских стран рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны между фронтами России и Украины в рамках мирного соглашения. Об этом пишет Politico.
Пять европейских дипломатов сообщили изданию, что официальные лица расходятся во мнениях относительно глубины зоны. Кроме того, еще неясно, примет ли Киев этот план, так как он, вероятно, подразумевает территориальные уступки. Отмечается также, что США, «похоже, не участвуют в обсуждениях по вопросу буферной зоны».
Politico также пишет, что есть обеспокоенность насчет количества военнослужащих, необходимых для патрулирования границы. Официальные лица обсуждают от 4000 до около 60 000 военнослужащих. Но пока страны не взяли на себя обязательств, а президент США Дональд Трамп отказался от возможного присутствия американских войск.
18 августа на встрече со спецпредставителем президента США Китом Келлогом президент Украины Владимир Зеленский назвал невозможными территориальные уступки, к которым призывал Трамп. 28 августа The Atlantic со ссылкой на источники писала, что, по мнению Трампа, требования Украины и Евросоюза насчет урегулирования конфликта нереалистичны. Американский лидер считает, что Киев и ЕС должны признать: Украине придется пойти на территориальный уступки, чтобы завершить конфликт.