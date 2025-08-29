Европа обсуждает возможность создания буферной зоны на Украине

Пять европейских дипломатов сообщили изданию, что официальные лица расходятся во мнениях относительно глубины зоны. Кроме того, еще неясно, примет ли Киев этот план, так как он, вероятно, подразумевает территориальные уступки. Отмечается также, что США, «похоже, не участвуют в обсуждениях по вопросу буферной зоны».