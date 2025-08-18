Зеленский ответил Трампу по территориальным уступкам
В ходе встречи со спецпредставителем президента США Китом Келлогом украинский лидер Владимир Зеленский назвал невозможными территориальные уступки, к которым призывал американский президент Дональд Трамп. Об этом сообщает Fox News.
Daily Mail писала, что Зеленский, еще не встретившись с Трампом, уже отверг его условия по урегулированию украинского конфликта. В социальной сети X украинский лидер написал, что Киев не намерен уступать территории. Он выразил надежду, что Киев совместными усилиями с американской и европейской сторонами окажет давление на Россию для достижения «настоящего мира».
Переговоры Трампа и Зеленского начнутся в 20:15 мск в Белом доме. Это первая их встреча после февральского скандала, когда стороны открыто поспорили перед журналистами о путях урегулирования российско-украинского конфликта.
BBC со ссылкой на источники сообщал, что во встрече глав США и Украины примут участие Келлог, вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента США Стив Уиткофф, а также глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс.
Перед встречей в Овальном кабинете Зеленский обсудил с Келлогом ситуацию на поле боя, а также дипломатические возможности Украины и стран Евросоюза при взаимодействии с США.