Зеленский ответил Трампу по территориальным уступкам

Daily Mail писала, что Зеленский, еще не встретившись с Трампом, уже отверг его условия по урегулированию украинского конфликта. В социальной сети X украинский лидер написал, что Киев не намерен уступать территории. Он выразил надежду, что Киев совместными усилиями с американской и европейской сторонами окажет давление на Россию для достижения «настоящего мира».