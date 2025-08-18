Келлог примет участие в переговорах Трампа и Зеленского в Белом доме
Во встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете примут участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог, а также глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс, сообщает BBC со ссылкой на свои источники.
Отмечается, что Зеленский уже провел подготовительную встречу с Келлогом, который, как считается, симпатизирует Украине больше, чем другие представители администрации Трампа.
Переговоры Трампа и Зеленского начнутся в 20:15 мск в Белом доме. Это первая их встреча после февральского скандала, когда стороны открыто поспорили перед журналистами о путях урегулирования российско-украинского конфликта.
В 22:00 мск запланирована совместная встреча Трампа и Зеленского с европейскими лидерами. В США приехали премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.