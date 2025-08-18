Келлог примет участие в переговорах Трампа и Зеленского в Белом доме

Во встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете примут участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог, а также глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс, сообщает BBC со ссылкой на свои источники.