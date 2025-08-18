Daily Mail: Зеленский заранее отверг условия Трампа по урегулированию конфликта
Президент Украины Владимир Зеленский, еще не встретившись с главой США Дональдом Трампом, уже отверг его условия по урегулированию украинского конфликта на Украине. Об этом пишет Daily Mail.
В социальной сети X Зеленский написал, что украинская сторона не намерена уступать территории. Он выразил надежду, что Киев совместными усилиями с американской и европейской сторонами окажет давление на Россию для достижения «настоящего мира».
«Я уверен, что мы будем защищать Украину, эффективно обеспечивать безопасность и что наш народ всегда будет благодарен президенту Трампу, всем жителям Америки, а также каждому партнеру и союзнику за их поддержку и неоценимую помощь», – написал лидер Украины.
Как пишет Daily Mail, европейские лидеры решили поддержать Зеленского в ходе грядущей встречи в Белом доме, чтобы избежать повторения ситуации, сложившейся на предыдущих переговорах украинского и американского лидеров.
18 августа Зеленский прибыл в Вашингтон для переговоров с Трампом. 19 августа, по словам украинского президента, пройдет встреча с европейскими лидерами. Переговоры Трампа и Зеленского станут первой очной встречей лидеров в Вашингтоне с февраля, когда они поссорились в присутствии журналистов из-за расхождения взглядов по вопросам разрешения российско-украинского конфликта.
В преддверии встречи Трамп написал в соцсети Truth Social, что Зеленский может прекратить конфликт с Россией, отказавшись от территории Крыма. Также он подчеркнул невозможность вступления Украины в НАТО.