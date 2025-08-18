CNN: Украина и Европа рискуют стать препятствием к разрешению конфликта

CNN также писал, что Зеленского ожидают сложные переговоры с Трампом. За кулисами уже решили, что Крым и большую часть Донбасса Киев не вернет, и украинскому лидеру придется «проглотить эту горькую пилюлю». При этом сам Зеленский заявлял, что Конституция Украины делает отказ от земли невозможным. Этот вопрос должен обсуждаться только с Москвой или на трехсторонней встрече с участием лидеров США и России, говорил он.