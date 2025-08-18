CNN: Украина и Европа рискуют стать препятствием к разрешению конфликта
Президент Украины Владимир Зеленский и лидеры стран Евросоюза на саммите в Вашингтоне рискуют стать препятствием на пути к разрешению конфликта, пишет CNN.
«Отказываясь от быстрого соглашения, которое поддерживает [президент США Дональд] Трамп <...> Украина и Европа могут бросить вызов Белому дому», – говорится в материале.
CNN также писал, что Зеленского ожидают сложные переговоры с Трампом. За кулисами уже решили, что Крым и большую часть Донбасса Киев не вернет, и украинскому лидеру придется «проглотить эту горькую пилюлю». При этом сам Зеленский заявлял, что Конституция Украины делает отказ от земли невозможным. Этот вопрос должен обсуждаться только с Москвой или на трехсторонней встрече с участием лидеров США и России, говорил он.
18 августа Зеленский прибыл в Вашингтон – в этот день в 20:15 мск состоятся его переговоры с Трампом. В 22:00 мск в в Белом доме также состоится встреча Трампа и Зеленского с европейскими лидерами. Согласно Bloomberg, Зеленский перед встречей с Трампом попал в безвыходное положение. Он может рискнуть и разгневать американского лидера или же согласиться на быструю сделку, которая завершит конфликт с Россией.