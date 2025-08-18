CNN: Киеву придется «проглотить горькую пилюлю» на переговорах с Вашингтоном

CNN: Киеву придется «проглотить горькую пилюлю» на переговорах с ВашингтономТрамп считает, что Зеленский должен отступить в территориальном вопросе
Президента Украины Владимира Зеленского ожидают сложные переговоры с лидером США Дональдом Трампом, так как за кулисами уже решили, что Крым и большую часть Донбасса Киев не вернет, пишет CNN со ссылкой на директора по исследованиям Центральной Европы в Университете Южной Калифорнии Роберта Инглиша. Зеленскому придется «проглотить эту горькую пилюлю», сказал он.
«Трамп недвусмысленно заявил ему [Зеленскому], что ему придется смириться, что утраченная территория в основном утрачена в долгосрочной перспективе», – сказал он.
Инглиш рассказал, что европейским лидерам нужно сосредоточиться на гарантиях безопасности Украины без официального членства в НАТО. Пока они предоставляют войска и припасы, уровень защиты Киева приближен к статусу государства альянса.
18 августа Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что Зеленский может прекратить конфликт с Россией, отказавшись от территории Крыма. Американский лидер заявил, что Крым был «отдан» при экс-президенте США Бараке Обаме «12 лет назад, без единого выстрела», и назад полуостров уже не вернуть. Также он подчеркнул невозможность вступления Украины в НАТО.
В тот же день Зеленский прибыл в Вашингтон для переговоров с Трампом. 19 августа, по словам украинского президента, пройдет встреча с европейскими лидерами. Переговоры Трампа и Зеленского станут первой очной встречей лидеров в Вашингтоне с февраля, когда они поссорились в присутствии журналистов из-за расхождения взглядов по вопросам разрешения российско-украинского конфликта.