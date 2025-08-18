CNN: Киеву придется «проглотить горькую пилюлю» на переговорах с Вашингтоном

18 августа Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что Зеленский может прекратить конфликт с Россией, отказавшись от территории Крыма. Американский лидер заявил, что Крым был «отдан» при экс-президенте США Бараке Обаме «12 лет назад, без единого выстрела», и назад полуостров уже не вернуть. Также он подчеркнул невозможность вступления Украины в НАТО.