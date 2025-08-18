Зеленский обсудил с Келлогом дипломатические возможности Украины и ЕС

О том, что Зеленский перед встречей с Трампом провел переговоры с Келлогом, сообщал также «Украинформ». По данным агентства, встреча прошла в отеле Hay-Adams недалеко от Белого дома. Келлог прибыл на место переговоров около 8:40 по местному времени (15:40 мск).