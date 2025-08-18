Газета
Главная / Политика /

Зеленский обсудил с Келлогом дипломатические возможности Украины и ЕС

Ведомости

В ходе встречи в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский обсудил со спецпосланником главы США Китом Келлогом ситуацию на поле боя, а также дипломатические возможности Украины и стран Евросоюза при взаимодействии с Америкой. Об этом украинский лидер рассказал в своем Telegram-канале.

Президент Украины также рассказал, что Киев и его союзники готовы провести продуктивную работу, чтобы завершить военные действия и «гарантировать безопасность». Это ключевые вещи, подчеркнул украинский лидер.

О том, что Зеленский перед встречей с Трампом провел переговоры с Келлогом, сообщал также «Украинформ». По данным агентства, встреча прошла в отеле Hay-Adams недалеко от Белого дома. Келлог прибыл на место переговоров около 8:40 по местному времени (15:40 мск).

МИД Украины: встреча Зеленского с Трампом станет решающей

Политика / Международные новости

Переговоры Трампа и Зеленского начнутся в 20:15 мск в Белом доме. Это первая их встреча после февральского скандала, когда стороны открыто поспорили перед журналистами о путях урегулирования российско-украинского конфликта.

В 22:00 мск запланирована совместная встреча Трампа и Зеленского с европейскими лидерами. В США приехали премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

