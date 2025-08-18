СМИ: перед встречей с Трампом Зеленский провел переговоры с Келлогом
Президент Украины Владимир Зеленский перед встречей с главой США Дональдом Трампом провел переговоры со спецпосланником американского лидера Китом Келлогом. Об этом сообщает «Укринформ».
По данным агентства, встреча прошла в отеле Hay-Adams недалеко от Белого дома. Келлог прибыл на место переговоров около 8:40 по местному времени (15:40 мск).
Переговоры Трампа и Зеленского начнутся в 20:15 мск в Белом доме. Это первая их встреча после февральского скандала, когда стороны открыто поспорили перед журналистами о путях урегулирования российско-украинского конфликта.
В 22:00 мск запланирована совместная встреча Трампа и Зеленского с европейскими лидерами. В США приехали премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.