Трамп: требования Украины и ЕС по урегулированию конфликта нереалистичны

По данным Reuters, президент РФ Владимир Путин готов пойти на компромисс в отношении территориальных требований, которые он выдвинул в июне 2024 г. Они предполагали, что Киев признает за Москвой Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонскую и Запорожскую области. По словам собеседников агентства, в рамках возможной сделки Россия готова передать Украине части Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей, которые сейчас находятся под контролем Вооруженных сил РФ.