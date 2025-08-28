Трамп: требования Украины и ЕС по урегулированию конфликта нереалистичны
Президент США Дональд Трамп считает, что требования Украины и Евросоюза относительно урегулирования конфликта нереалистичны. Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на источники.
Собеседники газеты рассказали, что, по мнению Трампа, Киев и ЕС должны признать, что Украине придется пойти на территориальный уступки, чтобы завершить конфликт.
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече со спецпредставителем лидера США Китом Келлогом назвал невозможными территориальные уступки, к которым призывает Трамп.
В то же время советник офиса президента республики Михаил Подоляк в интервью La Repubblica заявлял, что на Украине готовы к замораживанию конфликта по линии фронта и признанию де-факто утраченными ряда территорий.
По данным Reuters, президент РФ Владимир Путин готов пойти на компромисс в отношении территориальных требований, которые он выдвинул в июне 2024 г. Они предполагали, что Киев признает за Москвой Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонскую и Запорожскую области. По словам собеседников агентства, в рамках возможной сделки Россия готова передать Украине части Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей, которые сейчас находятся под контролем Вооруженных сил РФ.